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  4. Bakan Koca: Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız

Bakan Koca: Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız

02.09.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son bilgileri paylaştı. 18 yaş üstündeki nüfusun yüzde 78,5'inin birinci doz aşısını olduğunu belirten Koca, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek toplam doz sayısının 95 milyonu geçtiğini söyledi.

"YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Koca "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neticeye gelelim sayın bakanım yabancı olduğu için şüphemizde olsa sağlığımız için bi şekilde 2 doz aşımızı olduk 3 cü aşı için TÜRKOVAC bekliyoruz bütün mesele 4-5-6 diye gitmesin LÜTFEN!
Artık savaşlar virüs üzerinden yapılıyor.Aşılama artalı hastalık ve ölümler çoğaldı.Aşı ile insanlara virüs enjekte ediliyor insanın bağışıklık sistemi zayıfladığı anda virüs harekete geçip insanların hastalanmasına ve ölümlerin çoğalmasına yol açıyor.Koltuklarını Küresel tefecilere,yahudi ilaç şirketlerine borçlu olan muhalefetiyle,hükümetiyle besleme siyasetçiler,kerameti kendisinden menkul cahil sözde bilim adamları ilaç şirketlerine aşı üzerinden kaynak aktarıp patronlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getiriyorlar.

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