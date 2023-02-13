HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum hasarlı bina sayısını açıklayıp duyurdu: "Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız"

Bakan Kurum hasarlı bina sayısını açıklayıp duyurdu: "Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız"

13.02.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum ay sonuna kadar tüm illerde inşaat faaliyetlerinin başlayacağını duyurarak, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum hasarlı bina sayısını açıklayıp duyurdu: "Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

VATANDAŞLARI UYARDI

Kurum, ağır hasarlı binaların yıkılacağını belirterek, "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkelerine dönen kurtarma ekibine hediye ettiler: THY ekibinden...Ülkelerine dönen kurtarma ekibine hediye ettiler: THY ekibinden...
Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladıDeprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı
Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"
Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.