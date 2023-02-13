Son dakika: Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama: Şefkat sağanağı ile karşı karşıyayız

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu illerde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan depremzede çocuklara ilişkin açıklama geldi.

Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

"ŞEFKAT SAĞANAĞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bakan Yanık, "Koruyucu ailelik ve evlat edinme isteği şu anda yoğun. Çocuklarımızla alakalı muazzam bir şefkat sağanağı ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.