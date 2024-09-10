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Bakan Kurum ve İmamoğlu görüştü! Depreme hazırlık mesajı...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 20:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Bakan Kurum "Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum ve İmamoğlu görüştü! Depreme hazırlık mesajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik.

Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk.

Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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