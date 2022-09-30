Bakan Nebati'nin 'nöro ekonomi' ve 'epistemelojik kopuş' sözleri sosyal medyayı sallamıştı! CHP'den sert tepki geldi: 'Yaktığın dolarlara bak'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dün Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan Nebati, zirvede yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” sözleriyle ifade etti.

Sosyal medyada gündem olan bu sözlere, CHP'den tepki geldi. Bakan Nebati'nin konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

"Milleti perişan ettikleri yetmedi. Üstüne milletle eğlenmeye kalkıyorlar! Cümledeki; "Davranışsal ekonomi", hükümetin davranış bozukluğunun, "Nöro ekonomi", nörolojik sıkıntılarının, "Epistomolojik kopuş" da, milletten kopuşun dışa vurumu olsa gerek."

Öztrak, bir diğer paylaşımında ise TCMB'nin net döviz rezervlerini gösteren tabloyu paylaşarak şunları söyledi;

"Nebati Bakan "Epistemolojik kopuş", "Nöro ekonomi" derken son bir haftada 2,5 milyar $ döviz rezervi yakmış. 20 Mayıs'tan bu yana, tek bir haftada yakılan en yüksek döviz rezervi. SWAP hariç net rezervler -55,4 milyar $ ile 21 Ocak haftasından bu yana en düşük seviyesinde."



