Bakan Özer'den okullarda PCR testi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, okulların açık kalmasının milli güvenlik meselesi olduğunun belirtirken 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamasından satır başları:

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

"VAKA NEDENİYLE TATİL EDİLEN HİÇBİR OKUL YOK"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak.

200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

"ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE AŞI NE DE PCR ZORUNLULUĞU VAR"

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar. Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak.

"OKULLARIN AÇIK KALMASI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.

15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.



