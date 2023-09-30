Bakan Özhaseki tek tek illeri sıralayıp saat verdi! "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunu paylaşarak, "Yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde yağışlı havalar etkili olmaya başladı. Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var. Ancak yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan hava tahmin raporuna, yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEK TEK İLLERİ SIRALADI

Bakan Özhaseki'nin paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporunda; Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli olacağı belirtildi. Ekim ayının ilk günü yarın ise; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğusu, Sinop’un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

