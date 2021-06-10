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Bakan Selçuk'tan ek atama isteyen anneye yanıt

10.06.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, "İnşallah" cevabını verdi.

Eskişehir’e bir takım ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Yunus Emre’yi Bilir Misin’ isimli sergiyi gezdi. Ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Selçuk’u kapıda partililer karşıladı. Bakan Selçuk ile fotoğraf çektiren anneler, çocuklarının eğitimleri hakkında konuştu. Bu sırada annelerden Sadife Tiryaki, daha önceden hazırlamış olduğu yazıyı Bakan Selçuk’a uzatarak talebini iletti. Selçuk ise bir süre anneyi dinledi.

"BAKANIMIZ 'İNŞALLAH' DEDİ, ÇOK SEVİNDİK"

Bakan ile konuşmasını anlatan Sadife Tiryaki, şunları söyledi:

Öğretmenlerimizin ek atamasını konuştum. Benim çocuğum da dâhil, çocuklarımız ek atama için mülakatlara girdiler. Ek atama bekliyorlar. Bakanımız ‘İnşallah’ dedi. Çok sevindik. İnşallah biz de bekliyoruz çocuklarımızın adına.”

Bakan Selçuk ardından partililerle buluştu. (İHA)


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