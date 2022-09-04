Bakan Soylu'dan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü ile ilgili paylaşım! "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarını minnet ve saygıyla yâd ettiğini belirten Bakan Soylu, o dönem ABD mandacılığı isteyenlerin sesinin çok çıktığını belirterek bugüne işaret etti. İşte detaylar...

"MİNNET VE SAYGIYLA YÂD EDİYORUM"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Milli Mücadelemizin ve İstiklâlimizin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarını minnet ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.

"BUGÜN DE SESLERİ ÇOK ÇIKIYOR"

Bakan Soylu paylaşımının devamında ise "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. "Manda ve himaye kabul edilemez." diyenler kazandı. Ne kadar tanıdık... Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadelemizin ve İstiklâlimizin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarını minnet ve saygıyla yâd ediyorum + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 4, 2022



