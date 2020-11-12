Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" açıklamasını yaptı.

Kırmızı listeye bir çizik daha... ????



Sözde Tunceli Saha Sorumlusu

Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...



Tebrikler Kahramanlar

Allah sizi muhafaza etsin ???? — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) November 12, 2020



