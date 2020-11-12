Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" açıklamasını yaptı.
Kırmızı listeye bir çizik daha... ????— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin ????