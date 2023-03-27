Bakan Varank'ın 'iftar sofrası' kıyaslaması gündem yaratmıştı! Cüneyt Özdemir "Yayından sonra beni aradı" diyerek telefon görüşmesini anlattı: O fotoğraflar hakkında dikkat çeken yorum

Ramazan ayının başlamasıyla siyasi liderler de iftar programları düzenliyor. Hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan liderler çeşitli iftar programlarına katılım gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın iftar programlarından birer kareyi paylaşarak bir karşılaştırma yaptı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in o karşılaştırmayla ilgili yorumuna Varank'tan yanıt gecikmedi.

"MUSTAFA VARANK'IN HERHALDE ZAMANI VAR YA DA 'BEN ŞU TOPA GİREYİM' DEDİ"

Özdemir, Bakan Varank'ın karşılaştırma yapmasını şöyle değerlendirdi:

"Birçok bakan deprem bölgesinde çalışıyor ve Twitter'dan uzak duruyor. Mustafa Varank, ne oldu bilmiyorum, herhalde zamanı var ya da 'Ben şu topa gireyim' dedi ve ardı ardına tweet'ler attı. Bunlardan bir tanesinde liderlerin sofrasını kıyaslıyor."

"SİZ BU TOPA GİRERSENİZ ORTAYA BAŞKA FOTOĞRAFLAR ÇIKMAZ MI?"

Bakan Varank'ın fotoğrafları kıyaslarken yaptığı "Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası" yorumunu anımsatan Özdemir şöyle devam etti:

"Siz 'Bunlar kurtlar sofrası, nasıl zenginler, oturmuşlar. Burada da ne kadar mütevazı bir cumhurbaşkanımız var' topuna girerseniz bambaşka fotoğraflar çıkmaz mı ortaya?"

Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası pic.twitter.com/EwFFfqfcfa — Mustafa Varank (@varank) March 26, 2023

BAKAN VARANK, ÖZDEMİR'İ ARADI

Özdemir, bu açıklamayı yaptığı yayının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Bakan Varank'ın kendisini aradığını bildirdi. Özdemir, o telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"Yayından sonra sayın Varank aradı ve fotoğrafları boş zamanında değil sahur öncesi paylaştığını söyledi. Ayrıca kastının şatafat değil oturma düzeninden dolayı Millet masasının yanlarına hiç depremzede almadıklarını vurgulamak olduğunu belirtti."

