HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Varank'ın 'iftar sofrası' kıyaslaması gündem yaratmıştı! Cüneyt Özdemir "Yayından sonra beni aradı" diyerek telefon görüşmesini anlattı: O fotoğraflar hakkında dikkat çeken yorum

Bakan Varank'ın 'iftar sofrası' kıyaslaması gündem yaratmıştı! Cüneyt Özdemir "Yayından sonra beni aradı" diyerek telefon görüşmesini anlattı: O fotoğraflar hakkında dikkat çeken yorum

27.03.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir iftar programında vatandaşlarla aynı masada oturduğu fotoğraf ile Millet İttifakı liderlerinin iftar programında yan yana oturduğu fotoğrafı paylaşıp kıyaslamaya gitmişti. Bakan Varank'ın bu paylaşımının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir yorum geldi. Özdemir, bu yorumu yaptığı yayının ardından kendisini aradığını belirttiği Varank'ın yeni açıklamalarını dile getirdi.

Bakan Varank'ın 'iftar sofrası' kıyaslaması gündem yaratmıştı! Cüneyt Özdemir "Yayından sonra beni aradı" diyerek telefon görüşmesini anlattı: O fotoğraflar hakkında dikkat çeken yorum

Ramazan ayının başlamasıyla siyasi liderler de iftar programları düzenliyor. Hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan liderler çeşitli iftar programlarına katılım gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın iftar programlarından birer kareyi paylaşarak bir karşılaştırma yaptı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in o karşılaştırmayla ilgili yorumuna Varank'tan yanıt gecikmedi.

FsJ2DJxXwAgQzS2

"MUSTAFA VARANK'IN HERHALDE ZAMANI VAR YA DA 'BEN ŞU TOPA GİREYİM' DEDİ"

Özdemir, Bakan Varank'ın karşılaştırma yapmasını şöyle değerlendirdi:

"Birçok bakan deprem bölgesinde çalışıyor ve Twitter'dan uzak duruyor. Mustafa Varank, ne oldu bilmiyorum, herhalde zamanı var ya da 'Ben şu topa gireyim' dedi ve ardı ardına tweet'ler attı. Bunlardan bir tanesinde liderlerin sofrasını kıyaslıyor."

FsJ2DiaXgAEFVm1

"SİZ BU TOPA GİRERSENİZ ORTAYA BAŞKA FOTOĞRAFLAR ÇIKMAZ MI?"

Bakan Varank'ın fotoğrafları kıyaslarken yaptığı "Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası" yorumunu anımsatan Özdemir şöyle devam etti:

"Siz 'Bunlar kurtlar sofrası, nasıl zenginler, oturmuşlar. Burada da ne kadar mütevazı bir cumhurbaşkanımız var' topuna girerseniz bambaşka fotoğraflar çıkmaz mı ortaya?"

BAKAN VARANK, ÖZDEMİR'İ ARADI

Özdemir, bu açıklamayı yaptığı yayının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Bakan Varank'ın kendisini aradığını bildirdi. Özdemir, o telefon görüşmesini şöyle anlattı:

1

"Yayından sonra sayın Varank aradı ve fotoğrafları boş zamanında değil sahur öncesi paylaştığını söyledi. Ayrıca kastının şatafat değil oturma düzeninden dolayı Millet masasının yanlarına hiç depremzede almadıklarını vurgulamak olduğunu belirtti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te Ramazan davulu geleneği bu yıl olmayacakGaziantep'te Ramazan davulu geleneği bu yıl olmayacak
O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!
Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank Millet İttifakı iftar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.