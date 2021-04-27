Bakanlık açıkladı! İşte tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İbadethanelerdeki din görevlileri, acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.) ve buralarda çalışanlar

Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişiler şöyle:

Genelgede, söz konusu tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ile kişiler de sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin detaylarına yer verilen genelgede, ülke genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma dönemine geçileceği ifade edildi.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar

Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar

Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları

Ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar