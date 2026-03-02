Bakışlardaki Gizem: Vualet

Bazı Kraliyet resepsiyonlarında yada törenlerde bu minik aksesuarı özellikle Galler Prensesi Kate Middleton'da fark etmiş olmalısınız zira vualet denen bu kısa duvağı günümüz kıyafetleriyle en başarılı yorumlayan ve sık sık da kullanan kraliyet üyelerinden biri...

Vualetlerin kökenine bakınca ilk karşılaştığımız şey süs değil, acı. 19. yüzyılda kadınlar vualeti matemin simgesi olarak takıyordu. Bir anlamda yas sebebiyle dış dünyayla aralarına ince bir perde çekiyorlardı. Ama 1940'lara gelindiğinde Hollywood bu hikâyeyi baştan yazdı. Parisli hanımlar da bu trendi izledi. O günden sonra vualet, gizemli kadının, "femme fatale" duruşunun ve yüksek modanın ayrılmaz parçalarından biri oldu.

Kraliyet ve Vualet: Sessiz Bir Anlaşma

Kraliyet ailelerinde vualet takmak iki şey birden demek: protokole saygı ve güçlü bir stil hamlesi. Bu ince tülü en iyi kullananlar arasında birkaç isim öne çıkıyor.

Grace Kelly, Hollywood'dan Monako sarayına geçerken zarafetini de beraberinde götürdü. 1956'daki düğününde taktığı Juliet Cap tarzı vualeti, bugün hâlâ gelinlik modasının referans noktalarından biri. Dantel detaylı resmi modelleriyle de vualeti bir imzaya dönüştürdü.

Prenses Diana ise duygularını çoğu zaman yüzünde belli etmedi; ama o bakışlar her zaman bir şeyler söylüyordu. Resmi törenlerde tercih ettiği kısa vualetler, onun hem içe dönük hem de karizmatik duruşuna muazzam biçimde yakışıyordu.

Kate Middleton vualeti bugüne taşıyan en önemli isim. Cenaze törenleri ya da devlet seremonileri gibi ağır günlerde minimal bir vualeti modern bir şapkayla bir araya getiriyor. Sonuç? Zamansız görünen ama aslında çok hesaplı bir şıklık.

Kraliçe Máxima ise Hollanda'nın renkli, cesur moda anlayışını vualette de gösteriyor. Geniş kenarlı şapkalarına eklediği asimetrik tüller, aksesuarı yas sembolünden çıkarıp tam anlamıyla bir ihtişam gösterisine dönüştürüyor.

Vualeti Anlamlı Kılan Ne?

Bence yüzü tamamen kapatmaması, sadece çerçevelemesi onu etkili bir aksesuar haline getiriyor. Gözler öne çıkıyor, ışık yumuşuyor, yüze hafif bir gizem katıyor. Üstelik tuhaf bir duruş etkisi de var; vualet taktığınızda omuzlarınız neden daha dik durur, bilmiyorum ama duruyor.

Eğer bu havayı kendi stilinize katmak istiyorsanız tek kural şu: Az, her zaman çoktur.

Vualet gözlere odaklanmayı sağladığından göz makyajını sade tutmak işe yarıyor. Saçı toplamak ya da geriye taramak tülün detaylarının önünü açıyor. Kıyafet desenli ya da hareketliyse düz bir vualet; sade bir kombin üzerine ise puantiyeli veya kristal işlemeli bir model hem denge kuruyor hem de o son dokunuşu veriyor.

Vualet, modanın tozlu raflarına girmeye hiç niyetli görünmüyor. Her nesil onu yeniden buluyor ve her seferinde biraz daha kendine ait bir şeye dönüştürüyor.