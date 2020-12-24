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Balamir Emrem ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek'le evlendi

24.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Balamir Emrem ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek'le evlendi

2018 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin eski nişanlısı gündeme bomba gibi düştü. Arda Öziri'nin eski nişanlısı Vildan Örnek, Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emrem ile evlendi.

Oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı. Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

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Arda Öziri'nin Akasya Durağın’dan rol arkadaşı Emrem, Öziri'nin eski nişanlısı Vildan Örnek ile evlendi. Arda Öziri’nin yakın arkadaşı olan iş insanı Cengiz Çolak, bu evliliğe isyan etti.

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Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Balamir Emren’in sosyal medya hesabında Arda Öziri ile olan fotoğrafını kaldırmasını isteyen Çolak, “O fotoğrafı kaldırman için seni bir daha uyarmayacığım Balamir!” dedi.

Çiftin nikahı pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti.

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