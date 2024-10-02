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  4. Balık avlamak için nehre gitmişti! Timsah tarafından parçalanarak öldürüldü... Cesedi nehirde yüzerken bulundu

Balık avlamak için nehre gitmişti! Timsah tarafından parçalanarak öldürüldü... Cesedi nehirde yüzerken bulundu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 10:50
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50 yaşındaki balıkçı Ridwan Nawir, Malezya'da ağlarını kurarken bir timsah tarafından saldırıya uğradı ve cesedinin su altında sürüklenmeden önce nehirde yüzdüğü görüldü. Yetkiler olay yerine gelerek nehrin yüzeyinden cansız bedeni aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Balık avlamak için nehre gitmişti! Timsah tarafından parçalanarak öldürüldü... Cesedi nehirde yüzerken bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da 50 yaşındaki balıkçı Ridwan Nawir nehire balık tutmak için gitmişti. Nehrin yüzeyine ağları kurmaya çalıştığı sırada Nawir timsah saldırısına uğradı ve saniyeler içinde parçalandı.

ANBEAN OLAYI GÖRMÜŞLER

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İtfaiye şefi Mohammad Omarbatha basına yaptığı açıklamasında görgü tanıklarının olayı saniye saniye gördüğünü ifade ederek, "Kayıp kişiye saldırıldıktan sonra timsah görgü tanıkları tarafından görüldü. Kayıp kişiyi ağzında tuttu ve nehrin dibine yavaşça dalıp kaçmadan önce uzun süre su yüzeyinde kaldı" ifadelerini kullandı.

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Balıkçının cansız bedeninin bulunması için 6 kişilik bir ekip görevlendirildi. NeedToKnow'un bildirdiğine göre, mağdurun parçalanmış cesedi saatler süren çalışmanın ardından bulundu. Bulunan kalıntılar arasında bir bacak, gövdenin bir kısmı ve hatta Nawir'in başı eksikti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya timsah
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