Balık avlamak için nehre gitmişti! Timsah tarafından parçalanarak öldürüldü... Cesedi nehirde yüzerken bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da 50 yaşındaki balıkçı Ridwan Nawir nehire balık tutmak için gitmişti. Nehrin yüzeyine ağları kurmaya çalıştığı sırada Nawir timsah saldırısına uğradı ve saniyeler içinde parçalandı.

ANBEAN OLAYI GÖRMÜŞLER

İtfaiye şefi Mohammad Omarbatha basına yaptığı açıklamasında görgü tanıklarının olayı saniye saniye gördüğünü ifade ederek, "Kayıp kişiye saldırıldıktan sonra timsah görgü tanıkları tarafından görüldü. Kayıp kişiyi ağzında tuttu ve nehrin dibine yavaşça dalıp kaçmadan önce uzun süre su yüzeyinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Balıkçının cansız bedeninin bulunması için 6 kişilik bir ekip görevlendirildi. NeedToKnow'un bildirdiğine göre, mağdurun parçalanmış cesedi saatler süren çalışmanın ardından bulundu. Bulunan kalıntılar arasında bir bacak, gövdenin bir kısmı ve hatta Nawir'in başı eksikti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.