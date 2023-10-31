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Balıkesir'de düğün günü 17 yaşındaki kızını kaçırmıştı! Babadan çirkin ifade: 'Bu kız satılık'

31.10.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de 17 yaşlarındaki O.K. ve D.K., 3 gün 3 gece süren düğünün son gününde karakolluk olup birbirlerinden şikayetçi oldu. Gelinin babası Y.D.'nin 2019'da kızının fotoğrafını paylaşıp 'Bu kız satılık' yazdığı ortaya çıktı. Babanın, daha önce de kızını dini nikahla evlendirmek istediği kişileri dolandırmaya çalıştığı iddia edildi. Baba Y.D., kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla ilgili ise "Aile ve arkadaşlarım arasında yapılmış bir şakaydı" dedi.

Balıkesir'de düğün günü 17 yaşındaki kızını kaçırmıştı! Babadan çirkin ifade: 'Bu kız satılık'

Konya'da oturan O.K. ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyip Konya'ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

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EŞİ VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darp edildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, 'yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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"MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER"

Avukat Gündoğdu, gelin D.K.'nin, müvekkiline ve ailesine, babasının, ablasını da daha önce 3 kez evlendirdiğini söylediğini belirterek, "Ailesinin kendisini bırakıp gitmelerinden sonra, müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüphelilerin, kızlarını evlendirip, düğün günü takılarla birlikte kaçırmak suretiyle dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır" diye konuştu.

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"İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da, 'Bu kız satılıktır' mesajıyla sosyal medya hesabında kızının fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Y.D.'nin paylaştığı fotoğrafı da şikayet dilekçelerine koyduklarını söyleyen avukat Hakan Gündoğdu, "Maalesef bu adam bu işi alışkanlık haline getirmiş. 2019 yılında henüz 13 yaşında olan kızını, yani müvekkilimin eşinin fotoğrafını, sosyal medya hesabından çok çirkin bir ifadeyle paylaşmış. Aslında bu fotoğraf, gelin D.K.'nin, babasının daha önce de kendisini kullanarak, yani dini nikahla evlendirmeye çalışarak, nikah aşamasına gelmeden damat taraflarını dolandırmaya çalıştığı iddialarını doğrular nitelikte. Biz Y.D. hakkında daha önce de bu yönde bir şikayet var mı onu da araştırıyoruz" dedi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızı D.K.'nin damadı O.K. ve ailesi tarafından zorla alıkonulup darp edildiğini, iddia edilenin aksine düğün günü altınları alıp kaçmalarının mümkün olmadığını söyledi. Y.D., kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla ilgili ise "Aile ve arkadaşlarım arasında yapılmış bir şakaydı" dedi.

Kaynak: DHA

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