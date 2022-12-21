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Balıkesir'de işkence çiftliği, tecavüz edip parmaklarını kestiler! Kan donduran olayda 'hanımağa' detayı

21.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki işkence çiftliği Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çetenin esnafı haraca bağladığı ve haraç vermeyenlere işkence yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca çetenin kaçırdığı kızlara tecavüz edip parmaklarını kestiği detayı herkesin kanını dondurmuştu. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylarda çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. yakalandı. Yakalanan hanımağanın çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

Balıkesir'de işkence çiftliği, tecavüz edip parmaklarını kestiler! Kan donduran olayda 'hanımağa' detayı

Balıkesir Edremit'te bir çetenin esnafı haraca bağlayıp vermeyenlere ise türlü işkenceler yaptığı ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca çetenin genç kızları kaçırıp tecavüz ettikten sonra baltayla parmaklarını kestiği gün yüzüne çıkmıştı. Parmakları kesilen kızların daha sonra çeteye ait bir gazinoya çalışmak için gönderildiği öğrenilmişti. Olayla ilgili yeni detaylarda çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. yakalandı. Yakalanan hanımağanın çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

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18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

'HANIMAĞA' YAKALANDI

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.

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BALTAYLA İŞKENCE

Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

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18 yaşındaki G.A.

BELİNİ KIRDI

Sabah'ın haberine göre Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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