Balıkesir'de işkence çiftliği, tecavüz edip parmaklarını kestiler! Kan donduran olayda 'hanımağa' detayı

Balıkesir Edremit'te bir çetenin esnafı haraca bağlayıp vermeyenlere ise türlü işkenceler yaptığı ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca çetenin genç kızları kaçırıp tecavüz ettikten sonra baltayla parmaklarını kestiği gün yüzüne çıkmıştı. Parmakları kesilen kızların daha sonra çeteye ait bir gazinoya çalışmak için gönderildiği öğrenilmişti. Olayla ilgili yeni detaylarda çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. yakalandı. Yakalanan hanımağanın çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

'HANIMAĞA' YAKALANDI

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.

BALTAYLA İŞKENCE

Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

18 yaşındaki G.A.

BELİNİ KIRDI

Sabah'ın haberine göre Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

