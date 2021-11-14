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Balıkesir'de polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

14.11.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Fahrettin K., adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna, "Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var." yanıtını verdi.

Balıkesir'de polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylarPolis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylar

TUTUKLANDILAR

Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"BEN GARİBANIM"

Adliyeye getirilişi esnasında gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna zanlılardan Fahreddin K, "Mahallede hasımlıyız. Hasımlarım sandım. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Allah'ım affetsin. Bilerek yaptığım bir şey yok. Evimde oturuyordum çoluk çocuğumla beraber. İki tane silahlı vatandaş geldi. Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Kasım'da, uyuşturucu bulunduğu belirtilen otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması üzerine otomobil takibe alınmış, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Olay sonrası 11 şüpheli ile kaçan Devrim E. ekiplerce yakalanmıştı. (AA)

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şehit polis Balıkesir
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