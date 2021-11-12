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Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylar

12.11.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit eden Devrim Erdem'in (43) olay yerinden kaçarken şehit polisin silahını da aldığı öğrenildi. Öte yandan Edremit'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 gündür düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi daha gözaltına alındı.

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylar

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör’ün şehit edildiği olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bursa’dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, 10 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi.

SİLAHINI DA ALARAK KAÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru Abdulkadir Güngör, Devrim Erdem tarafından silahla açılan ateş sonucu vurularak, şehit edildi. Devrim Erdem'in polis memuru Güngör'ün silahını da alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Olayın ardından emniyet güçlerinin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul aynı gece yakalandı. Devrim Erdem ise ertesi gün bir akaryakıt istasyonunda otomobilde jandarma tarafından yakalandı.

8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Edremit'te 2 gündür süren operasyonlarda ise uyuşturucu şebekesiyle irtibatlı olduğu belirtilen 8 kişi daha gözaltına alındı. Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör’ün tabancası da yapılan operasyonlar sırasında bulundu.

Gözaltındaki toplam 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Balıkesir
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