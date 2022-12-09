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Balkanlar'da gerilim tırmanıyor! Başbakan bu sözlerle duyurdu: Silahlı çatışmanın eşiğine getirildik

09.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanlar'da Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilim gitgide tırmanıyor. Son olarak Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaptığı açıklamada, Kosova'ya güvenlik güçlerini göndermeyi planladıklarını duyurdu. Başbakan Brnabic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye eleştiride bulunarak, "Başbakan Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'da gerilim tırmanıyor! Başbakan bu sözlerle duyurdu: Silahlı çatışmanın eşiğine getirildik

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırması üzerine ülkesinin güvenlik güçlerini Kosova'ya göndermeye "niyetleri ve hakları" olduğunu söyledi.

Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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"SİLAHLI ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE GETİRİLDİK"

Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.

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Brnabic, Sırbistan'ın barış istediğini vurgulayarak, "Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Konseyinin 1244 sayılı kararı gereği güvenlik güçlerini Kosova'ya gönderme hakkı var. Bu noktada niyetimiz de var. Oradaki Sırplar güvende değil." diye konuştu.

"TESLİM OLMAK YOK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp "Teslim olmak yok." notunu düştü.

Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile görüşürken, Dacic ve Davenport'un barışı korumak ve gerginliğin düşürülmesi noktasında hemfikir olduğu belirtildi.

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SIRBİSTAN VE KOSOVA YİNE KARŞI KARŞIYA

Kosova'nın, dün akşam ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi.

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Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor.

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Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor. (AA)

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Sırbistan Kosova

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