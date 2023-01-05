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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, hastane savaş alanına döndü! O anlar kamerada

05.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Kader A. (21) evinin balkonundan aşağı düştü. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı. Balkondan düşen kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, hastane savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre Kader A. (21), merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Kader A.’nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

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YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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İHA

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