Bambaşka Biri'nin Tahir'i Uğur Uzunel kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile tanınan Uğur Uzunel'in hayatı

Bambaşka Biri dizisinde Tahir karakterini canlandıran Uğur Uzunel, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat vermişti. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Uğur Uzunel vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Uğur Uzunel'in hayatı ve biyografisi...
Uğur Uzunel 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir, Kadifekale'de dünyaya geldi. Lise öğreniminin sonuna kadar Bornova'da yaşadı. İlkokul 2.sınıftan beri tiyatronun içinde yer aldı. 1997 yılında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kursiyer olarak çalışmalarına başladı.
Birçok oyunda oyuncu olarak görev aldıktan sonra yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.
2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nda öğrenci olmaya hak kazandı. Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve tez çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu çalışan olarak işe başladıktan sonra bir tiyatronun oyunlarında yeniden görev almaya başladı. Pek çok kısa film çalışmasından sonra Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresci Film Festivalleri'nden En İyi Film ödülüyle döndü.
Rol aldığı televizyon yapımları:
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2014-2015 Şeref Meselesi
2016-2018 Aşk ve Mavi
2019 Halka
2019-2020 Afili Aşk
2020-2022 Masumlar Apartmanı
2022-2023 Sıfırıncı Gün
2023- Bambaşka Biri
İnternet dizi ve filmleri:
2022 Âşıklar Bayramı
2023 Rüyanda Görürsün
Yakında Magarsus
Sinema:
2006 Kumdan Kale
2012 Evdeki Yabancılar
El Yazısı Hamit
2013 Ferahfeza Ali
2015 Nefesim Kesilene Kadar
Takım: Mahalle Aşkına
2016 İkimizin Yerine
2018 Her Şey Yolunda
2022 Anka