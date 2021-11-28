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Panama'ya giden Defne Samyeli deniz kenarından paylaştı

28.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derin ve Deren Talu'nun pozlarıyla sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki eski haber spikeri Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit haliyle dikkat çekiyor. Samyeli arka arkaya paylaştığı pozlarla yine gündem oldu.

Panama'ya giden Defne Samyeli deniz kenarından paylaştı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli fit vücudu ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisi kadar kızları Derin ve Deren Talu'nun pozlarıyla da gündeme gelen Samyeli adeta yıllara meydan okuyor.

İddialı giyim tarzı ile gündeme gelen Samyeli instagram hesabından cesur pozlar paylaştı. "Kim der 49 yaşında" yorumlarına neden olan siyah bikinili pozlarını üst üste paylaşan Samyeli hayranlarından beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Panama'ya giden Defne Samyeli'nin deniz kenarındaki pozlarına yorum yağdı.

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"HAYAT BENİM İÇİN BİR MACERA ALANI"

Samyeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum. Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi" demişti.

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Defne Samyeli Deren Talu
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