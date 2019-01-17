TREND

Hava kirliliğine ilginç çözüm: İç çamaşırlarını maske yaptılar

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Bangkok'ta yüz maskesi stokları tükenince vatandaşlar kendilerini korumak için ilginç bir yöntem buldu. Bangkoklular iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

Hava kirliliğine ilginç çözüm: İç çamaşırlarını maske yaptılar

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği yıllardır şehirde yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, toz, kir, is ve dumandan oluşan kirlilikten korunmak için dışarı çıktıklarında yüz maskesi kullanıyorlar.

Ancak ülkedeki marketlerin yüz maskesi stokları tükenince, Bangkoklular ilginç bir yönteme başvurdu ve iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

Kafalarına geçirdikleri iç çamaşırlarıyla sokağa çıkanlar ülkede ilginç görüntüler oluşturdu.

Ülkede uzun yıllardır hava kirliliği sorunu yaşanırken, hükümet yapay yağmur teknolojisi ile önlem almaya çalışıyor ancak Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın yeterli olmadığını belirtiyor.

Kirlilik Kontrol Dairesi Başkanı Supat Wangwongwatana, geçen yıldan bu yana hava kirliliğinin azalmadığını ve aynı düzeyde devam ettiğini açıkladı.

Hava Kirliliği Yönetim Merkezi daha önce metre küp başına normalde 36-56 mikro gram olması gereken toz ve kir miktarının 114-175 mikro grama yükseldiğini belirtmişti.

Chiang Mai University Üniversitesi'nin tıp fakültesinde görevli olan öğretim üyesi Rungsrit Kanjanavanit ise "Yetkililer hala, insanları anında öldürebilecek ve hastalıklara yol açabilecek kirliliğin ciddiyetini farkına varmış değil" dedi.

Kirliliğin, çok sayıda araç egzozu, inşaat alanları ve sokak gıda satıcılarının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Köpek battaniyesinin fiyatına bakın!Köpek battaniyesinin fiyatına bakın!
Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdüOyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangkok iç çamaşırı hava kirliliği

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Dikkat! Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike!

Dikkat! Alışveriş fişlerinde ölümcül tehlike!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya geçidinden geçerken telefonunda dalan adamın hazin sonu

Karşıya geçerken telefona dalınca...

Beckham’ın köpeğinin battaniyesinin fiyatı şoke etti

Köpek battaniyesinin fiyatına bakın!

Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü

Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti!

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti!

Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

Sahildekileri izleyerek yürürken, timsahla burun buruna geldi

Timsahla burun buruna geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.