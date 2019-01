Hava kirliliğine ilginç çözüm: İç çamaşırlarını maske yaptılar

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği yıllardır şehirde yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, toz, kir, is ve dumandan oluşan kirlilikten korunmak için dışarı çıktıklarında yüz maskesi kullanıyorlar.

Ancak ülkedeki marketlerin yüz maskesi stokları tükenince, Bangkoklular ilginç bir yönteme başvurdu ve iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

Kafalarına geçirdikleri iç çamaşırlarıyla sokağa çıkanlar ülkede ilginç görüntüler oluşturdu.

Bangkok Locals Use Bras And Pants To Cover Their Face From Deadly Air Pollution

Bangkok locals in Thailand have taken to wearing bras and pants to cover their face as the stricken country runs out of face masks.The capital Bangkok has been carpeted in a thick blanket of ki… pic.twitter.com/j2BEnqNCvV