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Bankada 130 milyon liralık deprem vurgunu! 'Banka yıkıldı dendi ama...'

28.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Nejla Manavcı, devlet bankasına yatırdığı 130 milyon TL parasını hesabında göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Parasının akıbetini öğrenmek için bankaya giden Manavcı, bankanın yıkıldığı, evrakların ise enkaz altında kaldığı yanıtını aldı. Bankanın sapasağlam ayakta olduğunu gören depremzede kadın, parasını hiçbir şekilde geri alamadı. Banka müdürü ve personeli tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın, parasını geri alabilmek için mücadele veriyor. İşte detaylar!

Bankada 130 milyon liralık deprem vurgunu! 'Banka yıkıldı dendi ama...'

İddiaya göre, deprem öncesi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Nejla Manavcı, yıllardır biriktirdiği 130 Milyon TL parasını 2022 yılının Aralık ayında bir devlet bankasına taşıdı. Parasını faizle bankaya yatıran ve gerekli evrakları alan kadın, bir süre sonra parasını hesabında göremeyince durumu araştırmak için bankaya gitti. Bankada; personel ve müdürle görüşmesinde parasının faiz oranını gören kadın, daha sonra parasının bir miktarını çekmek istese de bir süre oyalandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası parasını hesabında göremeyen kadın, 130 milyon TL’sinin akıbetini sormak istedi. Bankaya gittiğinde müdür ve personel tarafından bankanın yıkıldığı, evrakların ve kamera kaydının enkazda kaldığı iddiasıyla karşılaşan kadın neye uğradığını şaşırdı. İşlemleri yaptığı bankanın ayakta olması şokuyla karşılaşan kadın, banka müdürü ve personeli tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Aylardan beri rahat nefes alamayan kadın, yetkililerden parasının geri verilmesini istiyor.

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“BANA EKRANI AÇTILAR BEN FAİZ ORANLARINI EKRANDA GÖRDÜM”

Banka müdürü tarafından faiz oranlarının kendisine gösterildiğini ifade eden Nejla Manavcı, “Hatay Kırıkhan’da yaşıyordum depremzedeyim, evlendiğimden dolayı Osmaniye’ye yerleştim. Benim ailemden kalan mirasım vardı. Bankaya yatırdım; dolar, altın aldım. Geri tekrar bozdurdum parayı döndürdüm. Sürekli bu dönüşüm halinde bankaya yatırdım. Şuan da toplam 130 Milyon TL param var. Ben paramı 2022 yılının Aralık ayında tekrar bankaya yatırdım. Ben paramı hiç hesabımda göremedim. Beni salladılar; vade getirisi var, banka da para yok dediler. Müdüre çıktım ve faiz oranlarımı görmek istedim. Bana ekranı açtılar ben faiz oranlarını ekranda gördüm. Ben istediğimde para yok dediler. Geldim, gittim beni oyaladılar. Benim paramı yediler, dolandırıldım açıkçası” dedi.

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“BUNU YAPAN BİR DEVLET BANKASI, BENİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

Devlet bankası tarafından dolandırılacağının aklından ucundan geçmediğini ifade eden ve çeşitli dönemlerde paraya ihtiyacı olduğunda banka personeli tarafından hesabına para gönderildiğini söyleyen Manavcı, “Bunu yapan bir devlet bankası, benin aklımın ucuna gelmezdi. Güvendim, bütün birikimimi bankaya koydum ama banka müdürüyle, banka personeli benim paramı yediler. Tek korktuğum şey; bu şahısların yurt dışına kaçmaları, benim paramın kaybolması. Ben evraklarımı istediğimde; evrakların depremde kaybolduğunu ve kameraların depremde kırıldığını söylediler. Beni bu süreçte hep oyaladılar. Benim param yok dediğimde, sen parayı dert etme dediler. Memur eşimin hesabına para gönderiyordu, 28 bin TL para gönderdi” şeklinde konuştu.

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“BEN PARAMI BU BANKAYA YATIRDIM, BANKA YIKILDI DENDİ AMA BANKANIN YIKILAN YERİ YOK”

Parasını hesabında göremediği ve bankadan dönüş alamadığı için zor günler geçirdiğini söyleyen Manavcı, “Şuan 30 yıllık birikimimiz gitti. Şuan banka benim paramı inkar ediyor. Evraklarım elimde, her şey mevcut ama yok diyorlar. Evraklar depremde yıkılınca kaybolmuş. Ben buraya geldim parayı verdim. Banka yıkıldı dediler, banka yıkılmadı. Banka faaliyette değil dediler, beni kaç kez gönderdiler. Yine tekrar geldim, eşimle baktığımızda banka falan yıkılmamış. Ben paramı bu bankaya yatırdım, banka yıkıldı dendi ama bankanın yıkılan yeri yok. Yalan söylüyorlar, resmen dolandırıldım. Mağdurum, psikolojim bozuldu. İntihar aşamasına geldim. Ben paramı istiyorum. Ben mağdur oldum, kimsenin mağdur olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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deprem dolandırıcılık Hatay banka para

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