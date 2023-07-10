HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bankadaki hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı! Her araç alışında dolandırılmıştı 'Ama bu son olay...'

Bankadaki hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı! Her araç alışında dolandırılmıştı 'Ama bu son olay...'

10.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran adam telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu. Banka hesaplarına sızan dolandırıcılar, hesabındaki 150 bin TL'yi çekip üzerine 28 ayrı işlemle 150 bin TL de kredi çektiler. Araç alacakken evine haciz gelen mağdur adam "Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu" şeklinde konuştu.

Bankadaki hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı! Her araç alışında dolandırılmıştı 'Ama bu son olay...'

Merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Kasım Özkan, uzun yıllardır çalıştığı demir yolu işçiliğinden biriktirdiği parayla aldığı aracın satışını gerçekleştirdi. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı. Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü. Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. 2 öğrenci okutan 47 yaşındaki baba, ilk şoku atlatamadan, bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı.

3c3ca7d8-26e1-4106-854a-023745c2d6b9

Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı. Yetkililerden yardım isteyen mağdur baba, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu. Tüm hayalleri suya düşen Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; “Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para” diyerek su içti.

5c6ddad5-8102-4595-b77d-c340056c26dc

"HER ARAÇ ALDIĞIMDA BAŞIMA ÇEŞİTLİ DOLANDIRICILIK GELDİ"

Her seferinde dolandırılan Özkan, “Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kaparo verdik, diğerinde ’kiralayalım’ dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım. Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana ’git şikayetçi ol’ dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi. (İHA)

180189d1-a26b-42f1-8fcd-37d29167af27

'Sapkınlık' diyerek çıkıştılar! Arbede çıktı 'Sapkınlık' diyerek çıkıştılar! Arbede çıktı

fea7ab62-dadb-44e1-98cb-7419039cfbec

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rujuyla yere yazılar yazdı! Gözaltına alındı, polis merkezini birbirine kattıRujuyla yere yazılar yazdı! Gözaltına alındı, polis merkezini birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.