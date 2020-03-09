Baraj dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

FOX'un merakla beklenen yeni dizisi Baraj'ın ilk fragmanını yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Medyapım ve No Dokuz Productions'un üstendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstleneceği; başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan paylaşıyor. Baraj dizisi ilk bölümüyle 17 Mart Salı akşamı Fox TV'de olacak.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.



