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Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? 17 Şubat TRT 1 yayın akışı

17.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi 17 Şubat TRT 1 yayın akışında yer almadı. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yerine Miraç Kandili Özel programı ekranlarda olacak. Peki Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 17 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? 17 Şubat TRT 1 yayın akışı

İlgiyle takip edilen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevenleri, yeni bölümün yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 17 Şubat TRT 1 yayın akışı...

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 8. bölümü bekleniyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Güncel bilgiler geldiğinde detaylar, sayfamızda yer alacak.

DEPREM NEDNEİYLE DİZİLERE ARA VERİLDİ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle birçok kanalda program ve dizilere ara verilmişti. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklama bekleniyor.

17 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
10:40 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 TRT Haber Ortak Yayını
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
01:10 Saruhan (Yerli Sinema)
03:50 Sürünün Zor Yolculuğu
04:40 Saruhan (Yerli Sinema)
06:10 Kapanış

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 kandil Alişan

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