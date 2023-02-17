Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? 17 Şubat TRT 1 yayın akışı

İlgiyle takip edilen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevenleri, yeni bölümün yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 17 Şubat TRT 1 yayın akışı...

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 8. bölümü bekleniyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Güncel bilgiler geldiğinde detaylar, sayfamızda yer alacak.

DEPREM NEDNEİYLE DİZİLERE ARA VERİLDİ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle birçok kanalda program ve dizilere ara verilmişti. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklama bekleniyor.

17 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

10:40 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

01:10 Saruhan (Yerli Sinema)

03:50 Sürünün Zor Yolculuğu

04:40 Saruhan (Yerli Sinema)

06:10 Kapanış

