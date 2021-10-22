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Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin İsabel’i Pelin Akil sosyal medyadan tam not aldı

22.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin İsabel’i Pelin Akil, dönem dizisinin son bölümünde rol aldığı aksiyon sahneleriyle nefes kesti. Elinde kılıcıyla zorlu aksiyon sahnelerinin altından başarıyla kalkan Pelin Akil’e sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırdı.

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin İsabel’i Pelin Akil sosyal medyadan tam not aldı

Başarılı oyuncu Pelin Akil, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde kılıçla canlandırdığı aksiyon sahneleriyle gözleri üzerine çevirdi.

Zorlu sahnelerin olduğu çekimlerde dublör kullanmak istemeyen Akil, dizide hana saldıran barbarları kılıcıyla alt ettiği sahnede oyunculuk performansıyla izleyiciyi büyüledi.

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HAYRANLARINI MEST ETTİ

Güzel oyuncu için gece boyunca sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapıldı. Pekin Akil için yazılan binlerce yorum arasından, "Savaşçı Isabel", "O sahne neydi öyle bayıldım", ve "Pelin Akil şov yapıyor resmen" gibi övgü dolu sözler dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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