Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar dizisi hangi kanalda? Engin Altan Düzyatan açıkladı!

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. En son TRT1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle fırtınalar estiren Düzyatan, Barbaros adlı dizide başrol oynayacak. Barboros dizisinin ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda olacağı belli oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Düzyatan’a başrolde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı oyuncusu Ulaş Aslantepe eşlik edecek. Dizinin çekimleri başladı. Ekranlarda ise eylül ayında yer alacak. Tam bir tarih ise henüz verilmedi.
Başarılı isimlerin yer aldığı Barbaros dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi dizilerle reyting rekorlarına imza atan TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Barbaros dizisi hem konusu itibarıyla hem de oyuncularıyla şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluştu. Dizinin reyting rekorları kırması bekleniyor.
Yapımcılığını ES Filmin üstlendiği Barbaros dizisinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, ve Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Dizinin 3 senaristi bulunuyor. O isimler ise Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz. Dizinin yönetmenliğini ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstleniyor.
Tarihi olayları ele alan Barbaros dizisi Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatacak. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.
Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.
Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
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