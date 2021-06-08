Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar dizisi hangi kanalda? Engin Altan Düzyatan açıkladı!

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. En son TRT1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle fırtınalar estiren Düzyatan, Barbaros adlı dizide başrol oynayacak. Barboros dizisinin ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda olacağı belli oldu.

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Düzyatan’a başrolde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı oyuncusu Ulaş Aslantepe eşlik edecek. Dizinin çekimleri başladı. Ekranlarda ise eylül ayında yer alacak. Tam bir tarih ise henüz verilmedi.

BARBAROS DİZİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Başarılı isimlerin yer aldığı Barbaros dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi dizilerle reyting rekorlarına imza atan TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Barbaros dizisi hem konusu itibarıyla hem de oyuncularıyla şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluştu. Dizinin reyting rekorları kırması bekleniyor.

BARBAROS DİZİSİ KÜNYESİ

Yapımcılığını ES Filmin üstlendiği Barbaros dizisinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, ve Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Dizinin 3 senaristi bulunuyor. O isimler ise Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz. Dizinin yönetmenliğini ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstleniyor.