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Barbie bebeğe benzemek için servet harcamıştı! Dekolteli kırmızı elbisesi olay yarattı... Frikik vermesine aldırmadı

05.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Tara Jayne McConachy, gerçek hayattaki Barbie bebeğe benzemek için bir dizi estetik operasyon geçirdi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan estetik kraliçesi son olarak dekolteli kırmızı elbisesiyle çekilen bir pozunu yayınladı. Fenomen isim göğsünün yan tarafından verdiği dekolteye aldırış etmedi.

Barbie bebeğe benzemek için servet harcamıştı! Dekolteli kırmızı elbisesi olay yarattı... Frikik vermesine aldırmadı

Sosyal medyada 210 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Tara Jayne McConachy, kendisini Avustralya’nın sınırlı sayıda üretilen Barbie bebeği olarak tanımlıyor. Toplum içinde aşırı görüntüsünün eleştirildiğini ifade eden Tara Jayne McConachy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sıklıkla 110 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 518 bin TL) değerindeki estetik ameliyatlarını gösteriyor. Son olarak fenomen isim hayranlarının karşısına kırmızı göğüs dekolteli bir kıyafetle çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Bir plastik cerrahi programı olan Botched’da boy gösterdikten sonra dikkatleri üzerine çeken McConachy, beş kez göğüs implantı ameliyatı geçirdi. Estetik prosedürlerine burun ucu estetiği, kalça implantı, boktoks ve dolgularla devam eden fenomen isim işlemlerinin devamının geleceğini söyledi.

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Plastik cerrahi kraliçesi sosyal medyadan yaptığı kırmızı kıyafetli gönderisi sayesinde yeniden gündem oldu. Paylaşımı kısa sürede 1800’den fazla beğeniye ulaştı. McConachy’in hayranları “Bu sana çok yakışmış” yorumununda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik

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