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    4. Barbie filmini gişede durdurabilene aşk olsun! Rekora koşuyor... Küresel hasılatı 1 milyar doları aştı

    Barbie filmini gişede durdurabilene aşk olsun! Rekora koşuyor... Küresel hasılatı 1 milyar doları aştı

    07.08.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi 21 Temmuz’da ilk gösterime girdiği andan bu yana gişedeki başarısını sürdürüyor. Warner Bros. Barbie filminin küresel hasılatının vizyon tarihinden itibaren 1 milyar doları aştığını açıkladı. Aynı gün vizyona giren "Oppenheimer" ise 500 milyon doları geçti.

    Greta Gerwig’in yönettiği Barbie filmi tüm dünyadaki etkisini devam ettirken gişede de rekora koşuyor. Variety’nin haberine göre, film sadece 17 gün içinde 1 milyar dolar barajını geçmeyi başardı. Film 17 günlük gişe rakamıyla Warner Bros.’un 1 milyar dolar gişe hasılatına en hızlı ulaşan filmi oldu.

    TÜRKİYE’DE DURUM FARKLI

    Dünya zirvesine Barbie filmi yerleşmiş gibi görünse de Türkiye’de film gişede ikinci sırada kaldı. Box Office Türkiye sitesine göre, Oppenheimer Türkiye’de iki haftada 722 salonda 1 milyon 44 bin 564 izleyiciye ulaştı. Barbie filmi ise 792 salonda 1 milyon 19 bin 593 kişi tarafından izlendi.

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    Barbie filmi gişe

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