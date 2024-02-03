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Barış Arduç'un karısı Gupse Özay'ın aşk tanımı sosyal medyayı salladı! 'Kolumu keserim, böreğimi bile veririm'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 08:24 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Lohusa filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gupse Özay, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Evliliği ve kızına dair açıklamalar yapan Özay'ın aşk tanıtımı sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun 'Kolumu keserim, böreğimi bile veririm...' sözleri gündem oldu.

Barış Arduç'un karısı Gupse Özay'ın aşk tanımı sosyal medyayı salladı! 'Kolumu keserim, böreğimi bile veririm'

Deliha filminde birlikte rol alan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 2020 yılında nikah masasına oturmuş 2022 yılında ise Jan Asya ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, aşklarını açıkladıkları günden bu yana magazin gündeminden hiç düşmüyor.

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Arduç son olarak'Lohusa' filminin galasındaki "Ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

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Bu sefer de Gupse Özay, Barış Arduç'tan önce ve sonra olarak yaptığı aşk tanımıyla gündeme geldi. Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Özay, "Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle salak bir psikoloji yaptığım bir konuydu." cümleleriyle ifade etti.

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Özay, Barış Arduç'tan sonra aşkın tanımını ise "Barış'tan sonra kolumu keserim, böbreğimi bile veririm gibi bir duygunun aşk olduğunu anladım." cümleleriyle yaptı.

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Ünlü oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gupse Özay sözlerine; 'Bu nasıl bir aşk ya', 'Çok iyi tanım', 'Aşık olunaca ben' gibi yorumlar yapıldı.

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