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Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e şok sözler: "Gerçek bir Survivor değil!"

01.05.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla birlikte büyük bir ün kazanan Barış Murat Yağcı, aynı dönem birlikte yarıştığı Survivor şampiyonu hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Barış Murat Yağcı, Her Şeye Rağmen adlı kitabında Cemal Can Canseven’i kastederek “kazanan kişinin gerçek bir Survivor olduğunu düşünmedim” dedi.

Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e şok sözler: "Gerçek bir Survivor değil!"

Bir süredir küs oldukları iddia edilen Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven ile ikincisi Barış Murat Yağcı, arasında sular durulmuyor. Barış Murat Yağcı'nın "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin gerçek bir 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözleri tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

BARIŞ MURAT YAĞCI: "CEMAL CAN CANSEVEN GERÇEK BİR SURVİVOR DEĞİL"

Best Model seçilen, modellik ve oyunculuk yapan Survivor'daki ikinciliğinin ardından da kitap ve şarkı çıkaran Barış Murat Yağcı, "Her Şeye Rağmen" kitabındaki "Kazanan kişinin hiçbir zaman Survivor olduğunu düşünmedim" ifadesinin sosyal medyada yayılması gündeme bomba gibi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Cemal Can Canseven
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