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Barış Murat Yağcı ekranlara dönüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Yağcı, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi.

Barış Murat Yağcı ekranlara dönüyor!

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

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SnobMAgazin'de yer alan habere göre, motorunu park eden oyuncu, bir anda hayranlarının arasında kaldı. Hayranlarının fotoğraf istediğini geri çevirmeyen Yağcı, poz verdikten sonra bir prodüksiyon şirketine girdi.

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Yakışıklı oyuncu, "Yeni bir proje ile anlaşmasına geldim. Çok güzel bir projede ekran karşısına çıkacağım" dedi.

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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır


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