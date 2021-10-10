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Barış Murat Yağcı Survivor All Star'a gidiyor mu?

10.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Murat Yağcı önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yakalandı. Yağcı, Survivor All Star ve eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yla ilgili gündem olan sözler söyledi.

Barış Murat Yağcı Survivor All Star'a gidiyor mu?

Survivor 2022’nin kadrosunda yer alacak olan Barış Murat Yağcı önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Barış Murat Yağcı Survivor 2022 ile ilgili olarak, “Görüşme yapıldı, ama daha sonuç belli olmadı. Ben yine de günlük idmanımı aksatmadan yapıyorum” dedi.

Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölük Başı’nın Survivor 2022’nin kadrosunda yer alması durumunda tepksinin ne olacağını sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Bu yarışmaya seçilmiş insanlar katılıyor. Kim gelirse gelsin herkese saygı duyarım. Orayı hak edenler zaten gelecektir. Eski sevgilim Nisa Bölükbaşı da gelebilir. Neden gelmesin? Aramızda sorun yok. O da sevilen bir yarışmacı."


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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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