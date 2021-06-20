Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir? Barış Yalçın kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Böyle mi Olacaktı dizisinde Umut Tanrıyar rolünü canlandırarak üstlenmiş olan Barış Yalçın, daha önce Servet, Deli Gönül, Yemin, Dudaktan Kalbe gibi pek çok farklı yapımda rol almıştır. Barış Yalçın, bugün ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Baş Belası dizisinde Kadir Gümüşçü karakterine hayat veriyor. Peki Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir?

BARIŞ YALÇIN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ KADİR KİMDİR?

1 Ocak 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Barış Yalçın, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Ünlü tiyatro oyuncusu Avni Yalçın ile oyuncu Ayşegül Devrim'in oğlu olan Yalçın, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu Devrim Yalçın'nın kardeşi ve Süper Baba isimli dizide canlandırmış olduğu Yakup Dede rolüyle tanınmış olan İhsan Devrim'in de torunudur. İlk oyunculuk deneyimini Böyle mi Olacaktı dizisinde Umut Tanrıyar rolü ile yaşamıştır. 2002 yılında Beşibiryerde isimli yapımda, 2005 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Üç Kadın isimli dizide, 2005 senesinde komedi dizileri arasında ön sıralara giren Emret Komutanım sevilen dizide Asteğmen Ethem karakterine hayat vermiştir.