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Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir? Barış Yalçın kaç yaşında?

20.06.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tiyatro oyuncusu Avni Yalçın ile oyuncu Ayşegül Devrim'in oğlu olan Barış Yalçın, daha önce Servet, Deli Gönül, Yemin, Dudaktan Kalbe gibi pek çok yapımda yer almıştır. Yalçın, bugün ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Baş Belası dizisinde Kadir Gümüşçü karakterini canlandıracak. Peki Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir? Barış Yalçın kaç yaşında? İşte yanıtı...

Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir? Barış Yalçın kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Böyle mi Olacaktı dizisinde Umut Tanrıyar rolünü canlandırarak üstlenmiş olan Barış Yalçın, daha önce Servet, Deli Gönül, Yemin, Dudaktan Kalbe gibi pek çok farklı yapımda rol almıştır. Barış Yalçın, bugün ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Baş Belası dizisinde Kadir Gümüşçü karakterine hayat veriyor. Peki Barış Yalçın kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Kadir kimdir?

BARIŞ YALÇIN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ KADİR KİMDİR?

1 Ocak 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Barış Yalçın, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Ünlü tiyatro oyuncusu Avni Yalçın ile oyuncu Ayşegül Devrim'in oğlu olan Yalçın, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu Devrim Yalçın'nın kardeşi ve Süper Baba isimli dizide canlandırmış olduğu Yakup Dede rolüyle tanınmış olan İhsan Devrim'in de torunudur. İlk oyunculuk deneyimini Böyle mi Olacaktı dizisinde Umut Tanrıyar rolü ile yaşamıştır. 2002 yılında Beşibiryerde isimli yapımda, 2005 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Üç Kadın isimli dizide, 2005 senesinde komedi dizileri arasında ön sıralara giren Emret Komutanım sevilen dizide Asteğmen Ethem karakterine hayat vermiştir.

Barış Yalçın, 2007 senesinde başrollerinde Zeyno Üstünışık, Serhan Yavaş ve Tuba Ünsal'ın beraber rol aldığı Yemin isimli dizide ve 2010 senesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Samanyolu isimli dizi'de Sinan rolünü üstlenmiştir. 2011 yılında, Tek Başımıza isimli yapımda Selim karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Ruhumun Aynası dizisinde Bora karakterine hayat vermiştir.

BARIŞ YALÇIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Servet (Efe Demirkol, 2018)
Deli Gönül (Nihat Güzel, 2017)
Yemin (Cihan, 2007)
Hepsi1 (Seslendirme, 2007)
Dudaktan Kalbe (2 Sezon, Seslendirme, 2007-2008)
Sevda Çiçeği (Seslendirme, 2006)
Ruhumun Aynası (Bora, 2014)
Tek Başımıza (Selim, 2011)
Samanyolu (Sinan, 2010)
Kaçak (Köstebek, 2014)
Yersiz Yurtsuz (Seslendirme, 2007)
Üç Kadın (Tamer - 2005)
Yaprak Dökümü (5. Sezon, Seslendirme, 2006-2010)
Davetsiz Misafir (Seslendirme, 2005)
Beşinci Boyut (Hasan, 2005)
Böyle mi Olacaktı (Umut Tanrıyar, 1997)
Beşibiryerde (1997)
Erkekler Ağlamaz (Seslendirme, 2006)
Bebeğim (Seslendirme, 2006)
29-30 (Teoman, 2006)

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Anahtar Kelimeler:
atv Baş Belası dizisi
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