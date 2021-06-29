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  4. Bartın'da yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Bartın'da yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

29.06.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Devlet Hastanesi'nde hasta odasında elektrik prizinden çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar başka servise tahliye edilirken yangın ise büyümeden söndürüldü.

Bartın'da yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Olay, saat 21.30 sıralarında Bartın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

ELEKTRİK PRİZİNDEN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

21 kişinin yatarak tedavi gördüğü genel cerrahi bölümünde bir hasta odasında elektrik prizinden dumanlar çıkmaya başladı.

Bir anda yayılan dumanlar nedeniyle hastalar panik yaşadı.

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KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

HASTALAR BAŞKA SERVİSE NAKLEDİLDİ

Hastalar yoğun duman nedeniyle bir alt servise taşınırken, bazı hastalarda hastane bahçesinde bekletildi.

Hastane personeli elektrik kontağı sonucu çıkan yangını söndürürken, hasta ve yakınları rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bartın
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