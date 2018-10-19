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Bartın’da tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye gönderildi

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerden biri görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

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