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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.05.2024 15:14
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Albaraka İslami Finans Zirvesi”nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı.

Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur.

Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Adaletin olmadığı yerde barış ve huzur olmaz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.

Daha dengeli, daha adilane, daha kuşatıcı bir sistemin ihdası için hep beraber ele ele vermeliyiz.

Uluslararası küresel borçluluk 2024 ilk çeyreğinde rekor tazeleyerek 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Tahminler daha da artacağına işaret ediyor.

Sistem gelir ve servet adaletsizliklerini besleyerek yapay büyümeye yol açarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde aşırı baskı oluşturuyor.

Günümüzde servet eşitsizliği dünyada en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip.

Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha da fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu (kapitalist) sistemin dertlerimize derman olmayacağını kabul etmek zorundayız.

Katılım finans sistemini hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bunun için finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz.

Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz.

Katılım finans anlamında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.

Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için destekledik.

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