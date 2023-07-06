Başak Sayan'dan sonra Hatice'den tepki çeken Kurban Bayramı yorumu

Başak Sayan, Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" yazarak tepki çekmişti.

Günler sonra bu konuda başka ünlüler de yorumlarda bulundu.

Şarkıcı Burcu Güneş "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz" deyince Hatice de sosyal medyada sessiz kalmadı.

Seçim dönemi paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hatice "Hiç sevmiyorum kurban bayramını katliam ayı desek yeri" diyerek sosyal medya takipçilerini şoke etti.

Şarkıcının bu yoruma çok sayıda eleştiri geldi. Hatice'ye "Merak ettim et yemiyor musun gerçekten", "Sözlerin eleştiri değil saygısızlık", "Yılbaşı olunca babanın tarlasında yetişiyor hindiler" yorumları geldi.

