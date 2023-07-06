MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başak Sayan'dan sonra Hatice'den tepki çeken Kurban Bayramı yorumu

Başak Sayan'dan sonra Hatice'den tepki çeken Kurban Bayramı yorumu

06.07.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü oyuncularından Başak Sayan'ın Kurban Bayramı yorumu sonrası seçim dönemi açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Hatice'den de eleştirel sözler geldi. Şarkıcının yorumu sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Başak Sayan, Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" yazarak tepki çekmişti.

Günler sonra bu konuda başka ünlüler de yorumlarda bulundu.

Şarkıcı Burcu Güneş "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz" deyince Hatice de sosyal medyada sessiz kalmadı.

aa

Seçim dönemi paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hatice "Hiç sevmiyorum kurban bayramını katliam ayı desek yeri" diyerek sosyal medya takipçilerini şoke etti.

Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların... Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların...

Şarkıcının bu yoruma çok sayıda eleştiri geldi. Hatice'ye "Merak ettim et yemiyor musun gerçekten", "Sözlerin eleştiri değil saygısızlık", "Yılbaşı olunca babanın tarlasında yetişiyor hindiler" yorumları geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dediSon paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi
Yarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdıYarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdı
Minik bikini altıyla poz verince tepki çektiMinik bikini altıyla poz verince tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Başak Sayan Hatice Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Dev kambur balina okyanustaki kano sporcusuna uzun süre eşlik ediyor
Dev kambur balina okyanustaki kano sporcusuna uzun süre eşlik ediyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.