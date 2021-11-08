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Başakşehir'de korkutan yangın!

08.11.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de demir tel üretim fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Söndürülen yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Başakşehir'de korkutan yangın!

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesi 2745 Sokak'ta saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4500 metrekarelik alanda kurulu demir tel üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Fabrika bahçesinden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

KİMYASAL TANKLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal tanklara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

DHA

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