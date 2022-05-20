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Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'ın kadınlar hakkındaki skandal sözleri büyük tepki çekti! 'Göbeği, göğüslerinin yarısı...'

20.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce paylaştı sonra sildi! Konya'daki Numune Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak çalışan Hasan Hüseyin Uysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi büyük tepki çekti. Kadınlar hakkındaki sözleriyle eleştirilerin hedefinde yer alan Uysal, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'ın kadınlar hakkındaki skandal sözleri büyük tepki çekti! 'Göbeği, göğüslerinin yarısı...'

Konya Numune Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Op. Dr. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Hüseyin Uysal'ın kadınlar hakkındaki paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfı'nda da görev yapan Uysal, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı.

"GÖBEĞİ, GÖĞÜSLERİNİN YARISI..."

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda kadınlara yönelik çirkin ifadeler kullanan Uysal, “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun %80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” dedi.

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Skandal açıklama sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, Uysal, paylaşımı silmek zorunda kaldı. Daha sonra yeni bir açıklama yaparak "seviyesiz yorumlar" geldiğini belirten Hasan Hüseyin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

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"ÇOK SEVİYESİZ YORUMLAR GELMİŞ"

"Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insani değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok"

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