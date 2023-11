Başım Belada'nın Leyla'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

İki Aile, Börü, Balkan Ninnisi ve son olarak Başım Belada dizisinde rol alan ünlü oyuncu Merih Öztürk başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Güzel oyuncu Merih Öztürk'ün eski hali sosyal medyayı salladı.

Artvinli bir anne ve Düzceli bir babanın kızı olan Merih Öztürk, çocuk yaşlardayken oyunculuğa ilgi duydu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilenen Öztürk çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model’e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı.

2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçildi. Şimdilerde 23 yaşında olan ünlü ismin estetiksiz hali ortaya çıktı.

Yıllar önce yayınlanan Şansa Davet programında kamera karşısına geçen Öztürk'ün eski halini görenler; 'Ne kadar değişmiş', 'Evrim geçirmiş', 'Değişimin böylesi' gibi yorumlar yapıldı.

Öztürk, 2022-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırdı. Bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.