Başına gelen talihsizliklerden bıktı! Evinin zeminini kazınca karşısına çıkanlara inanamadı... "2023 yılında annen yatalak olacak"

MYNET-DIŞ HABERLER 28 yaşındaki Taylandlı kadın, Surat Thani'nin Thung Rang bölgesindeki ebeveynleri tarafından 2021 yılında inşa edilen tek katlı beton bir evde yaşıyordu. Anne ve babasının evi kendisi için 2021 yılında inşa ettiğini, temellerini attığını ve profesyonel inşaatçıları işe almadan yapıyı kendilerinin inşa ettiğini anlattı. Ancak taşındıktan kısa bir süre sonra bir dizi talihsiz olay yaşamaya başladı. Annesi hastalandı ve iki ay yatalak kaldı, ardından babası ve erkek kardeşleri de aralıklı olarak hastalandı. 2022'nin sonlarında ikiz kız kardeşi, tıbbi tedaviyle hafifletilemeyen şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. Başına gelen talihsizlikler üzerine Taylandlı bir guruya giden kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü.

EVİN ZEMİNİ KAZINCA ÇIKTI

İnceleme üzerine guru, babasına arka bahçesindeki bir ağacın altında bir çukur kazmasını söyledi ve orada içinde saç ve sarı bir sıvı bulunan bir şişe buldu. Bu keşfin ardından ailesinin sağlığı önemli ölçüde iyileşti. Ancak talihsizlikler bir türlü peşlerini bırakmıyordu.

Aradan geçen birkaç ay sonra gurudan yeniden yardım isteyen kadın bu kez evinin zemini kazmaya karar verdi. Evin zemini kazıldığında ise kaffir kireci, çiviler, antik arı balmumu, bir hayvan dişi, sarı sıvıya batırılmış bir bez parçası, ölü yakma alanından parçalar ve bir kase parçası gibi çeşitli eşyaları içeren bir çanta bulundu. Çantada ayrıca 2023'te evin yıkılacağı, 2023'te annenin yatalak olacağı, 2024'te ise öleceği yazılı bir kağıt bulundu.

"KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Nesneleri oraya kimin yerleştirmiş olabileceğini bilmediğini ancak bu kişinin kendisine zarar vermek istediğine inandığını söyleyen genç kadın ailesinin şimdiye kadar hiç kimseyle tartışmadığını sözlerine ekledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda genç kadın bu nesneleri evine yerleştiren kişiye durması için yalvardı.