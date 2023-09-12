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    4. 15 yaşındaki kızını fuhuşa zorlayan anne tutuklandı! Savunması şaşkına çevirdi... "Ona bakabilmek için paraya ihtiyacım vardı"

    15 yaşındaki kızını fuhuşa zorlayan anne tutuklandı! Savunması şaşkına çevirdi... "Ona bakabilmek için paraya ihtiyacım vardı"

    12.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ın Saraburi eyaletinde yaşayan kızın okula gitmemesi ve evden kaçarak arkadaşlarında kalmaya başlaması üzerine durumu araştıran baba, eski karısının kızlarına fuhuş yaptırdığını öğrendi. Taylandlı ismi açıklanmayan baba eski karısı hakkında 15 yaşındaki çiftin ortak kızlarını fuhuş yapmaya zorladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Tayland'ın Saraburi eyaletinde annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki bir kızın okul devamsızlılığın artması üzerine öğretmeni durumu ailesine bildirmek istedi. Kızın evine gittiğinde ise annesinin yanından kaçtığını öğrenince çareyi babasıyla görüşmekte buldu. Baba kızının arkadaşında olduğunu öğrenince onunla görüşmek istedi.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Eski eşinin kızına zorla fuhuş yaptırdığını öğrenen baba durumu polise şikayet etti. Polise verdiği ifadesinde 15 yaşındaki genç kız, annesinin başka kızlarla birlikte kendisine fuhuş yaptırdığını ve bir müşterisinin kendisinden hoşlanarak onu yanına almaya çalıştığını için evden kaçtığını söyledi.
    Polis memurları anne hakkında yakalama kararı çıkarttı ve genç kadın aynı gün tutuklandı. Genç kadın hakkındaki suçlamaları kabul ederek, "Ona bakabilmek için paraya ihtiyacım vardı. Ben bekar bir anneyim" ifadelerini kullandı.

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    tecavüz Tayland fuhuş

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