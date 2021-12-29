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Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

29.12.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Sorgun'da doğum günü kutlaması sırasında başından vurularak hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı Özlem Salkım’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilirken davanın ilk duruşmasının 21 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Yozgat Sorgun'da 24 Mart'ta meydana gelen olayda evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vurulmuş ve 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken ilk duruşmanın 21 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar A.M. ve M.S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılırken evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianame, Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA

Davanın ilk duruşmasının 21 Ocak 2022'de yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 24 Mart 2021 yılında Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salkım, 27 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA-DHA

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