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Son Dakika | Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde yeni gelişme! Başından vurulmuştu, 2 astsubaya dava açıldı

28.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili son dakika haberi geldi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında başından vurulan Salkım'ın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Salkım'ın, evde bulunan astsubay Ahmet M.'nin silahını alıp, şaka yaparken kendisini vurduğu belirtildi. Silahın sahibi astsubay Ahmet M. ile diğer astsubay Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.

Son Dakika | Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde yeni gelişme! Başından vurulmuştu, 2 astsubaya dava açıldı

Son Dakika: Yozgat'ta Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın öldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 24 Mart'ta meydana gelen olayda evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada Salkım başından vurulmuş ve 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

2 ASTSUBAYA DAVA AÇILDI

Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yine evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

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OLAY GECESİ NELER YAŞANDI?

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldikleri belirtildi.

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'SAVCIM SİLAHLA OYNAMAYIN' DEMİŞ

Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.

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(DHA)


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Yozgat
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