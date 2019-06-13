MAGAZİN

Başını açması olay olmuştu! Hanife'den çok konuşulacak video

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

İzdivaç programları ile adını duyuran Hanife Gürdal’ın tesettürden çıkması dün gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç kadının bu kez yayımladığı videolar olay oldu.

Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurdu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Programların yayından kaldırılmasıyla bir benzinlikte pompacı olarak işe başlayan Hanife, başını açtığını duyurarak yüzlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını bırakarak yeni bir hesap açtı. Yeni halinin fotoğraf ve videolarını paylaştığı Instagram hesabını gizli tutan Hanife'nin videoları yayıldı. Hanife, videolarında "Ejderha" ve "Kim Sana Bu kadar Güzel Ol Dedi" şarkılarına eşlik etti.

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!Gelin adayı Hanife pompacı oldu!
Gelin adayı Hanife izdivaç programlarının iç yüzünü anlattıGelin adayı Hanife izdivaç programlarının iç yüzünü anlattı
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