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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 02:09 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D. (23) yönetimindeki 06 EV 6696 plakalı otomobil, Ayaş Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden sürücü, Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

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1 ölü Başkent otomobil trafik kazası

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